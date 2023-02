Multipresa verticale 12 in 1 GENIALE ed economica, ti bastano 26,99€

Se lo spazio è poco ma ti serve avere comunque molte prese per collegare i tuoi dispositivi, allora dai un’occhiata a questa offerta super. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la multipresa verticale 12 in 1 Sameriver a soli 26,99 euro, invece che 35,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Non c’è assolutamente da guardarsi in torno, a questo prezzo è da prendere al volo. Anche perché risolvi il problema di spazio e di ordine. Infatti in un solo dispositivo che si estende in altezza puoi attaccare fino a 12 prese e tenere tutto in ordine senza sforzo.

Multipresa verticale 12 in 1: pochissimo spazio e pezzo mini

Questa multipresa verticale ha una potenza massima di 3250 W, per cui potrai tranquillamente usarla per PC, laptop, smartphone, tablet, TV e tanto altro. Rileva automaticamente i dispositivi o gli elettrodomestici collegati e quindi eroga la corrente in modo adeguato. È dotata di 8 prese schuko, 3 USB-A e una USB-C.

Inoltre ha un interruttore posto su ogni pannello, così che puoi accendere o spegnere la colonna in modo indipendente. Ha un cavo incluso di 3 metri che garantisce la possibilità di metterla ovunque. E grazie al suo design compatto e leggero occupa pochissimo spazio. È fatta con materiale ignifugo che può resistere fino a 750° e ha varie protezioni come da cortocircuito e sovratensione.

Non c’è che dire, a questo prezzo è un affare da non perdere. Per cui, prima che sia troppo tardi, dirigiti su Amazon e acquista la tua multipresa verticale 12 in 1 Sameriver a soli 26,99 euro, invece che 35,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

