Multipresa smart? 6 prese in spazio inverosimile grazie ad Amazon

Oggettini smart da tutte le parti ma prima di preoccuparti di fare passi in avanti, parti da quello che ti serve sicuramente in casa. Ad esempio? Questa multipresa 6 in 1 che di spazio ne occupa pochissimo, tant'è vero che la puoi mettere anche su un mobile o sulla scrivania. La tua rivoluzione personale ora su Amazon dove spunti il coupon e la acquisti con appena 18,04€. Cosa aspetti?

Multipresa compatta: smart in modo del tutto originale

Una multipresa serve sempre, non negarlo, soprattutto se hai poche prese a disposizione proprio dove ti servono. Questa qui già te l'ho detto, è piccola e compatta il che non può non essere un vantaggio. La posizioni un po' dove vuoi e in una mossa sblocchi sei prese in una.

In realtà se la osservi bene noti subito che ha qualcosa di diverso, infatti ti mette a disposizione:

due prese tipo shucko;

tipo shucko; quattro porte USB A per collegare direttamente i tuoi devices.

Niente limiti di potenza ma soltanto il massimo della sicurezza. Ti pare che te la suggerirei se non avesse un sistema di protezione integrato? Non rischi niente, anzi, rischi meno del collegare i tuoi elettrodomestici e i tuoi prodotti direttamente alla corrente.

Ha anche un tasto di accensione e spegnimento per facilitare la gestione e sei gommini il silicone per appoggiarla dove vuoi e non trovarla a un metro più distante quando meno te la aspetti.

Spunta al volo il coupon su Amazon e portati a casa questa multipresa smart a casa a soli 18,04€. Un prezzo irrisorio vista la comodità che ti concede. Le spedizioni sono totalmente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime garantiti.