Multipresa? Sì ma SMART e con 8 entrate a portata di mano

Fatti intelligente e rendi la tua casa altrettanto smart optando per prodotti di cui andare fiero. Ad esempio questa multipresa di Meross è proprio quella che stavi cercando. 8 entrate e comodità da vendere ma che ti spiego tra un paio di secondi.

Prima ti faccio sapere che è disponibile per l’acquisto ad appena 30€. Non devi far altro che aprire la pagina e attivare il coupon prima di aggiungerla al carrello, cosa aspetti?

Le spedizioni non sono un problema, se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account, sono sia gratuite che veloci in tutta Italia.

Multipresa smart Meross: tutto quello che devi sapere sul suo conto

Una delle cose che apprezzo di questa ciabatta è la sua compatibilità con i principali assistenti vocali come Alexa, Smartthings e Google Assistant. Grazie a questa funzionalità, puoi controllare le tue prese anche con la tua voce, senza dover usare il tuo smartphone.

Con un prodottino del genere hai praticamente tutto ciò che ti serve visto che sblocchi funzioni innovative ed hai sempre un modo semplice e veloce per connettere i tuoi prodotti alla corrente. In modo particolare, la multipresa è dotata di 4 entrate classiche con Shuko e 4 porte USB così puoi caricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente, senza dover usare adattatori aggiuntivi.

Altra caratteristica che scoprirai di amare è la funzione timer con la quale puoi programmare l’accensione e lo spegnimento delle prese a orari prestabiliti. In questo modo, puoi risparmiare energia elettrica e proteggere i tuoi dispositivi da eventuali danni causati da sovratensioni o sovraccarichi.

Per non farti mancare niente, infine, il prodotto è dotato di una funzione di protezione da sovraccarico che interrompe l’alimentazione quando la corrente supera il limite massimo di 2400 watt.

Come vedi, può sembrare una semplice multipresa ma il suo essere smart ti aiuta e non solo, rende la tua quotidianità ancora più fluida. Non aspettare altro tempo, collegati su Amazon dove spunti il coupon e completi l’acquisto con soli 30€.

Ricorda che basta attivare un abbonamento Prime per ottenere spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.