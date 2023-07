Multipresa FURBA con supporto smartphone e luce da notte: prezzo WOW (7,94€)

Questa multipresa furba è geniale. Integra anche un ottimo supporto per smartphone, così da poterlo appoggiare mentre è in carica, e non solo. Infatti, c’è anche una comodissima luce da notte. In promozione su Amazon, puoi prenderla a 7,94€ appena adesso: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitata, sii veloce.

Un prodotto comodissimo da utilizzare, pratico e poco ingombrante. A disposizione, con una sola presa a muro occupata, hai:

presa Schuko;

2 porte USB;

supporto per smartphone;

luce da notte.

Così compatta e versatile, che puoi anche metterla in valigia e portarla con te in viaggio. La luce notturna puoi scegliere se accenderla, spegnerla o impostarla su “automatico“. In quest’ultimo caso, si accenderà o spegnerà in base alla luminosità ambientale.

A questo presso, questa utilissima mutlipresa furba è un incredibile affare. Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon: spunta il coupon in pagina e portala adesso a casa a 7,94€ appena. La ricevi con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però: le scorte sono già quasi finite perché va a ruba.

