Multipresa cubo: 6 prese a portata di mano in spazio MINIMO, ora tua

Una multipresa che non ha bisogno di presentazioni: se hai bisogno di qualche spina in più e non vuoi tutto quel disordine per terra o sulla scrivania, con questo modello non puoi che aver trovato pane per i tuoi denti. Si tratta di un prodottino semplicissimo ma ultra comodo dal momento che ha tutto ciò che ti serve.

Solitamente cosa un pochino di più ma grazie alla promozione ora in corso su Amazon te la puoi portare a casa veramente a poco. Cosa aspetti allora? Apri la pagina ed ecco che per 20,99€ la fai diventare tua. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Multipresa Cubo: il massimo della produttività in spazio minimo

E’ letteralmente un cubo che ospita sui lati ben 3 prese con shucko incorporata e sulla parte superiore l’interruttore e 3 prese USB. In questo modo colleghi qualunque dispositivo senza l’ausilio degli alimentatori e vai con la ricarica sfrenata.

Veramente unica nel suo genere, questa multipresa non può che essere perfetta per te se hai poco spazio o se, per esempio, la vuoi posizionare direttamente su un mobile e nasconderla in modo semplice e senza intoppi.

Con il suo filo rinforzato e lungo, hai tutta la libertà di movimento di cui sei in cerca, in più non devi raggiungere neanche la presa per attaccarla e staccarla ogni giorno, ti basta accendere o spegnere l’interruttore con un click.

Comodossima vero? Allora approfittane ora che è in promozione su Amazon dove con il ribasso in corso ti viene a costare appena 20€ e pochissimi centesimi. Come ti dicevo, non devi preoccuparti delle spedizioni dal momento che sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime garantiti. Sei abbonato? Ottima ragione per fare subito!