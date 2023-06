Multicooker SMART by XIAOMI: cuoci di tutto, non accendi fornelli (49€)

Un prodotto spettacolare, parte dell’ecosistema Xiaomi. Il multicooker smart ti permetterà di cuocere di tutto – non solo il riso – utilizzando lo smartphone! I fornelli restano spenti, ci metti meno tempo e gusti ottime prelibatezze ovunque desideri.

In gran sconto su Amazon ci sono entrambi i modelli. Scegli il tuo preferito e completa l’ordine rapidamente per fare un ottimo affare:

I litri si riferiscono alla capienza della pentola dove inserirai gli ingredienti per preparare le tue prelibatezze. Le spedizioni sono rapide e gratuite, ma la disponibilità è limitatissima.

Un prodotto bellissimo nel design, ma soprattutto super utile! Con l’arrivo della stagione calda preparare qualcosa da mangiare in poco tempo e senza dover accendere i fornelli è un aiuto fondamentale. Con questo utilissimo sistema basterà poco per preparare i tuoi piatti preferiti. Non solo il riso, come si potrebbe erroneamente pensare, avrai modo di cucinare praticamente qualsiasi cosa: lo so bene perché ho un modello simile, che purtroppo però non è intelligente!

Invece, questo lo è e ti apre un mondo di possibilità: direttamente tramite lo smartphone puoi impostare le tue ricette e tenere sotto controllo l’avanzamento della cottura. Basta abbinare il tuo nuovo elettrodomestico all’applicazione Mi Home. Un modo innovativo e divertente di cimentarsi in cucina, che adesso richiede anche un investimento piccolissimo. Prepara vere proprie leccornie e lascia spenti i fornelli!

Completa adesso l’ordine per prendere il multicooker smart parte dell’ecosistema Xiaomi a mini prezzo:

Spedizioni rapide e gratis, grazie ai servizi Prime. Disponibilità in scorta limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.