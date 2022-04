Multicavo di ricarica e VIA: tre dispositivi tornano al 100% in POCO

Se hai un solo alimentatore a portata di mano non scendere più a compromessi quando devi ricaricare più dispositivi perché basta abbinare questo multicavo di ricarica a ciò che già hai per spiccare il volo.

Come direbbero i giovani, sbocciare con questo acquisto non può che essere scontato. Vorrei dirti che in tutti i sensi perché ora è in promozione su Amazon e quindi se ti sbrighi hai l'occasione di farlo diventare tuo con soli €5,94.

Che altro dirti se non che le spedizioni sono completamente gratuite e veloci se a casa possiedi un abbonamento Prime.

Multicavo di ricarica eccezionale: aspetta di provarlo per pentirti di non averlo comprato prima

Mi piacerebbe dirti che questo prodotto è veramente semplice ma in realtà a te non potrà sembrare ma dietro a dei semplici cavi si nasconde proprio del genio. Immagino che tu ci sia incappato diverse volte ma fino a questo momento non ti sei mai spinto oltre all'osservazione per la paura che potesse rendere le tue ricariche troppo lunghe. In realtà ti stavi sbagliando perché questo prodotto non scende a compromessi sotto nessun punto di vista.

In modo particolare ti mette a disposizione 3 connettori completamente diversi per poter ricaricare praticamente qualunque genere dispositivo tu abbia. Nello specifico ha un connettore micro USB, un connettore lightning, un connettore USB tipo C. Laddove la ricarica rapida è supportata funziona esattamente alla perfezione.

Un altro valore aggiunto non può che essere il filo lungo ben 1,2 metri completamente rivestito in nylon e con le estremità rinforzate che lo rendono completamente robusto e indistruttibile.

Allora cosa aspetti a provarlo? Proprio ora che costa pochissimo su Amazon non puoi che tentare la fortuna. Ti colleghi con un solo click e lo fai diventare tuo con una spesa di appena €5,94 senza doverti preoccupare delle spedizioni dato che con Prime attivo sul tuo account, sono completamente gratuite e veloci.