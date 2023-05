MSI Pulse GL76 in super offerta: RTX 3060, 16GB di RAM e SSD 1TB a 700€ in meno

Se stai cercando un laptop da gaming di fascia premium, non devi assolutamente farti scappare questa offerta di Amazon. L’MSI Pulse GL76, un avanzato portatile con specifiche in grado di riprodurre senza problemi i giochi AAA più recenti, può essere tuo a 700€ in meno rispetto al suo normale prezzo di listino. Grazie a questa offerta, il prezzo crolla da 1999€ a 1299€. Decisamente niente male!

L’MSI Pulse GL76 è un laptop potente che offre prestazioni eccezionali sia per i giocatori che per i creatori di contenuti. Dotato della NVIDIA GeForce RTX 3060, che sfrutta l’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, questo laptop offre prestazioni di alto livello. Con l’ultimo processore Intel Core i9 di dodicesima generazione, il GL76 Pulse offre un’architettura multi-core che porta le prestazioni a un livello superiore. Sia che tu stia lavorando su progetti multitasking o che stia giocando a giochi che richiedono elevate prestazioni, questo laptop si dimostra affidabile.

Lo schermo del MSI Pulse GL76 è progettato su misura per i giocatori più esigenti, offrendo velocità e nitidezza senza precedenti. Con un’elevata frequenza di aggiornamento e una grafica fluida, questo laptop ti permette di giocare in modo impeccabile, garantendoti un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. Il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 rivoluzionario assicura che il laptop rimanga fresco anche durante le sessioni di gioco estreme.

Grazie a soluzioni termiche dedicate per la CPU e la GPU, con un massimo di 6 heatpipe, il GL76 Pulse garantisce le massime prestazioni senza surriscaldamenti. Con il supporto al Wi-Fi 6, l’MSI Pulse GL76 offre un’esperienza wireless straordinaria. Questo standard di ultima generazione, tre volte più veloce del Wi-Fi 5, garantisce un gameplay veloce, streaming di alta qualità e una comunicazione coinvolgente. Il laptop supporta la memoria DDR4-3200, che offre prestazioni straordinarie. Grazie a questa memoria, potrai godere di una maggiore velocità e reattività del sistema, migliorando la tua esperienza di gioco.

L’MSI Pulse GL76 è un laptop potente, ideale per i giocatori e i creatori di contenuti. Offre prestazioni eccezionali, uno schermo ottimizzato per i giochi, un sistema di raffreddamento avanzato, connettività Wi-Fi rapida e personalizzazione completa delle impostazioni. Non farti assolutamente scappare l’occasione di risparmiare 700€ sul suo acquisto!

