MSI Pulse 17 in forte sconto durante i Prime Day 2023 di Amazon: risparmi oltre 500€

L’MSI Pulse 17 B13VFK-034IT è un laptop straordinariamente potente e performante progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori e dei creativi più esigenti. In occasione dei Prime Day 2023 di Amazon, oggi puoi acquistare questo laptop formidabile ad un prezzo decisamente imperdibile: 1.699€ invece di oltre 2.150€, grazie ad un generoso sconto del 21%.

Con un ampio display da 17,3 pollici, questo laptop offre una straordinaria esperienza visiva con immagini nitide e vibranti. Il processore Intel Core i7 di 13a generazione è il cuore pulsante di questa macchina, con un’architettura core ibrida migliorata che offre prestazioni eccezionali e una maggiore efficienza energetica. Con fino a 6 core Performance e 8 core Efficient, è perfetto per affrontare attività multitasking impegnative e l’esecuzione di giochi di ultima generazione.

Il laptop è equipaggiato con 16 GB di memoria RAM DDR5 in Dual Channel, offrendo una velocità di elaborazione dei dati straordinaria e prestazioni fluide. La scheda grafica RTX 4060 di Nvidia garantisce una grafica di altissima qualità e prestazioni ottimizzate grazie all’architettura Ada Lovelace basata sull’intelligenza artificiale. L’architettura di questa scheda grafica offre un salto di qualità sia nelle prestazioni che nella resa grafica, consentendo ai giocatori e ai creatori di dare vita alle loro idee in modo più realistico e coinvolgente. Il laptop dispone anche di un sistema di raffreddamento rivoluzionario con soluzioni termiche dedicate per CPU e GPU, garantendo una dissipazione del calore efficiente anche nelle situazioni di gioco più intense. Ciò consente di mantenere le massime prestazioni senza compromettere la stabilità del sistema. Inoltre, il display IPS da 17″ FHD con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz offre un’esperienza visiva straordinariamente fluida, consentendo di non perdere mai un solo dettaglio durante le sessioni di gioco.

Il laptop è preinstallato con il sistema operativo Windows 11 Home, che offre una piattaforma stabile e intuitiva per sfruttare al massimo le potenzialità di questo potente dispositivo. Il design elegante e raffinato in colore nero conferisce un aspetto moderno e professionale al laptop, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente lavorativo o di intrattenimento. Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare questa offerta e di acquistare l’MSI Pulse 17 in questa configurazione con uno sconto di oltre 500€.

