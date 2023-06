MSI Pulse 17 con RTX 4060, Intel Core i7-13700H e 16GB di RAM in offerta

Il MSI Pulse 17 B13VFK-034IT è un potente notebook gaming disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 1.899,00€ invece di 2.199,00€. Equipaggiato con un processore Intel Core i7-13700H di 13a generazione, il notebook offre prestazioni avanzate con la sua architettura core ibrida migliorata, fino a 6 core Performance e 8 core Efficient. Questo permette di gestire facilmente multitasking e giochi impegnativi.

Il sistema di raffreddamento rivoluzionario del MSI Pulse 17 utilizza soluzioni termiche dedicate per la CPU e la GPU, con un massimo di 5 heatpipe, un diametro interno maggiorato e una pasta termica esclusiva MSI. Ciò garantisce prestazioni ottimali anche nelle condizioni di gioco più estreme. La GPU del laptop è una nuovissima NVIDIA GeForce RTX 4060, parte della serie RTX 40. Con l’architettura Ada Lovelace e l’intelligenza artificiale, offre prestazioni eccezionali sia per i giocatori che per i creatori di contenuti.

Il display del MSI Pulse 17 è veloce e fluido, con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tecnologia IPS. Questo assicura immagini nitide e una resa grafica eccellente. Il notebook è dotato di 16 GB di RAM DDR5 ad alta velocità, che offre un’elevata larghezza di banda e una latenza ridotta. Inoltre, dispone di un SSD PCIe 4 da 1 TB, che offre un rapido accesso ai dati e tempi di caricamento ridotti.

Ciliegina sulla torta: acquistando questo computer riceverai anche 1 mese di Xbox Game Pass Ultimate in omaggio. Insomma, il MSI Pulse 17 B13VFK-034IT è un notebook gaming potente e performante, ideale per i giocatori e i creatori di contenuti che desiderano un’esperienza di gioco e di lavoro di alta qualità. Per tutti questi motivi, noi ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare questa offerta!

