MSI Prestige 15 in offerta su Amazon: a questo prezzo è da prendere subito

Il Prestige 15 di MSI è un laptop elegante e potente dotato del nuovissimo processore Intel Core di 12° gen, per una maggiore efficienza lavorativa e una produttività migliorata. Con un design sottile e leggero, questo laptop è facile da trasportare, ma allo stesso tempo ultra potente, il che lo rende ideale sia per l’utilizzo in ufficio che in mobilità.

Oggi questo potente laptop da gaming può essere tuo a soli 1299€, grazie ad uno sconto del 28% che ti garantisce un risparmio immediato di 500€. Un prezzo imbattibile da non farti assolutamente scappare! Ovviamente sei libero di dividere l’importo in più rate, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Con l’NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU, gli utenti possono godere delle massime prestazioni per giocatori e creatori, alimentate dall’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA. Inoltre, gli SSD PCIe 4.0 migliorano l’efficienza del lavoro quotidiano, offrendo anche una migliore affidabilità e integrità del sistema per prestazioni superiori. La serie Prestige supporta l’erogazione di energia attraverso le due porte Thunderbolt 4, il che significa che puoi caricare rapidamente i dispositivi, trasferire dati a 40Gbps e connettersi a più display e periferiche.

La serie Prestige ha una garanzia di 2 anni, la copertura rimane invariata anche se acquistati con fattura! Per un’esperienza moderna, il Prestige 15 di MSI ha Windows Hello, che consente di accedere al laptop tramite riconoscimento facciale o impronta digitale, permettendo di accedere al laptop fino a 3 volte più velocemente e in modo più sicuro rispetto alla password. E per chi ama i giochi, il laptop gaming MSI offre un mese di Game Pass Ultimate incluso, con cui si possono giocare a centinaia di titoli di grande qualità. In definitiva, se stai cercando un laptop potente, elegante e affidabile, il Prestige 15 di MSI è la scelta ideale per te. A questo prezzo è da prendere subito!

