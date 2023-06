MSI Prestige 14 al prezzo più basso di sempre su Amazon: è BEST BUY (-550€)

La gamma di notebook di MSI include un gran numero di modelli molto interessanti: tra questi c’è spazio anche per l’ottimo MSI Prestige 14. Si tratta di un laptop pensato per la mobilità e in grado di garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo, senza trascurare una costruzione premium e un design ricercato.

Il notebook è protagonista di una nuova offerta Amazon con prezzo scontato a 949 euro e con uno sconto di 550 euro rispetto al listino. Si tratta del nuovo minimo storico per il modello di MSI che può contare sul processore Intel Core i7-1280P e su 16 GB di RAM. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

MSI Prestige 14 in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

La scheda tecnica di MSI Prestige 14 è davvero completa e, in rapporto alla fascia di prezzo, garantisce la possibilità di ottenere prestazioni ottimali. Tra le specifiche troviamo:

un processore Intel Core i7-1280P con architettura ibrida con Core Performance e Core Efficient

con architettura ibrida con Core Performance e Core Efficient 16 GB di memoria RAM

1 TB di SSD M.2

un display da 14 pollici con risoluzione Full HD

una tastiera retroilluminata con layout italiano

il supporto Wi-Fi 6E

il sistema operativo Windows 11 Home

MSI Prestige 14 è, quindi, un notebook completo e in grado di garantire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. In mobilità, il laptop di MSI offre prestazioni elevate oltre che tanta efficienza. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il modello con un prezzo scontato di 949 euro, ottenendo ben 550 euro di sconto rispetto al listino. Si tratta del nuovo minimo storico. L’offerta è disponibile dal link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.