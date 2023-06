MSI Modern 15 in offerta su Amazon: oggi lo paghi meno di 450€

L‘MSI Modern 15 è un laptop che si adatta perfettamente al tuo stile di vita dinamico, che tu sia uno studente in movimento o un professionista in carriera. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 36%, al prezzo di 449,00€ invece di 699,00€. Questo laptop ti offre prestazioni straordinarie grazie al potente processore Intel Core di 11a generazione. Esplorerai nuove meraviglie mozzafiato attraverso la serie Modern di MSI.

Ciliegina sulla torta: puoi godertelo in assoluta tranquillità, grazie alla garanzia di 2 anni, che rimane valida anche se acquisti il prodotto con fattura. Con un design ultra portatile, l’MSI Modern 15 è realizzato con uno chassis in alluminio ultra leggero da 1,6 kg e ultra sottile da 16,9 mm. Puoi portarlo ovunque con te grazie alla sua mobilità esterna, senza farti rallentare dal tuo stile di vita frenetico.

Puoi goderti la musica in ogni angolo della città e sperimentare il suono nel modo in cui dovrebbe essere ascoltato. Grazie alla sua capacità di supportare fino a 24 bit/192 kHz, potrai ascoltare l’audio nel modo in cui è stato realmente concepito. Con il MSI Center for Business Productivity, puoi ottimizzare il tuo sistema in modo semplice e regolare le risorse per soddisfare una vasta gamma di scenari ed esigenze. Questo ti permette di massimizzare la tua produttività e ottenere il massimo dalle prestazioni del laptop.

Grazie al processore Intel Core di 11a generazione, la serie Modern offre prestazioni straordinarie e portabilità leggera. Puoi lavorare senza interruzioni e godere di una grafica senza compromessi grazie alla grafica Intel Iris Xe. L’MSI Modern 15 è progettato per fornirti prestazioni illimitate e potenziare la tua produttività. Per garantire affidabilità e durata, l’MSI Modern 15 è stato progettato per rispondere agli standard militari MIL-STD-810G. Questo laptop è stato sottoposto a rigorosi test di resistenza e qualità, garantendo che risponda ai più alti standard.

L’MSI Modern 15 è un laptop potente, portatile ed elegante che ti permette di affrontare la tua vita frenetica con facilità. Con prestazioni straordinarie, ottimizzazione avanzata e una costruzione resistente, è il compagno perfetto per la tua produttività e creatività. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di approfittare di questa offerta e acquistare l’MSI Moden 15 risparmiando 250€.

