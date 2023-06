MSI Modern 15 è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

E’ il momento di puntare sull’ottimo MSI Modern 15: chi è alla ricerca di un notebook adatto a tanti contesti di utilizzo, infatti, ha ora la possibilità di puntare sul modello di casa MSI, protagonista di una nuova offerta su Amazon. Grazie alla promozione in corso, il notebook è acquistabile al prezzo scontato di 487 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per la configurazione in offerta che comprende il processore Ryzen 5 5625U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Per accedere all’offerta, è possibile seguire il link qui di sotto.

MSI Modern 15 in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

La gamma MSI Modern 15 è ricca di opzioni per chi è alla ricerca di un nuovo notebook. Il modello in offerta oggi può contare su di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e sul potente processore Ryzen 5 5625U. Da segnalare anche la presenza di 8 GB di RAM e 512 GB di SSD (espandibili).

C’è anche una tastiera full size retroilluminata. Tra le specifiche troviamo il sistema operativo Windows 11, il supporto Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e una dotazione di porte completa. Nonostante le dimensioni importanti, il notebook presenta un peso di appena 1,75 chilogrammi, risultando anche facilmente utilizzabile in portabilità.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare MSI Modern 15 in offerta al prezzo scontato di 487 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per il notebook, nella configurazione descritta. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. L’offerta è valida solo per un periodo di tempo limitato e permette a tutti gli utenti alla ricerca di un notebook economico di puntare su un modello completo con una spesa decisamente ridotta.

