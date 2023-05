MSI Modern 14 in offerta a 499€ su Amazon è un OTTIMO ACQUISTO

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook economico e completo c’è ora la possibilità di puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata a MSI Modern 14. Il notebook in questione è disponibile al prezzo scontato di 499 euro invece di 699 euro, con un taglio di 200 euro sul prezzo di vendita. L’offerta riguarda la versione con display Full HD da 14 pollici e processore Intel Core i3 1215U con 6 Core. L’offerta porta il notebook al suo prezzo minimo storico su Amazon per questa configurazione. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

MSI Modern 14 in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Tra i notebook economici, MSI Modern 14 ricopre sicuramente un ruolo di primo piano. Questo portatile di casa MSI è dotato del potente processore Intel Core i3 1215U con architettura ibrida e 6 Core totali (2 Performance e 4 Efficient). Da segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria SSD (espandibili).

Il notebook è dotato di un display da 14 pollici con risoluzione Full HD oltre che di una tastiera con layout italiano e retroilluminazione. Il modello di casa MSI presenta il sistema operativo Windows 11 Home e può contare sul supporto alle reti Wi-Fi 6, per un accesso ad Internet ad alta velocità.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare MSI Modern 14 nella versione descritta in precedenza al prezzo scontato di 499 euro invece di 699 euro. Lo sconto è valido per un periodo di tempo limitato e consente di acquistare il notebook al suo prezzo minimo storico. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.