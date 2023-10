MSI Modern 14 è il notebook da comprare oggi: costa 429€ su Amazon

MSI Modern 14 è la soluzione giusta per acquistare un notebook economico e completo, ricco di funzionalità e in grado di garantire prestazioni ottimali. Con la nuova offerta Amazon, infatti, il notebook costa solo 429 euro. L’offerta, disponibile per gli utenti Amazon Prime, riguarda la versione con Intel Core i3-1215U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

MSI Modern 14 è in offerta: costa 429 euro su Amazon

Il notebook di MSI in offerta è dotato di un processore Intel Core i3-1215U con 6 Core e architettura ibrida. Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di memoria RAM oltre che 512 GB di SSD. C’è poi un display da 14 pollici con risoluzione Full HD. Le dimensioni compatte si accompagnano a un peso ridotto: il modello, infatti, pesa appena 1,4 chilogrammi, risultando facilmente trasportabile.

A completare il comparto tecnico del notebook MSI in offerta troviamo una tastiera retroilluminata con layout italiano, il supporto Wi-Fi 6 e il sistema operativo Windows 11. Considerando il prezzo a cui viene proposto, il laptop di MSI è la soluzione giusta per massimizzare il rapporto qualità/prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare MSI Modern 14 nella configurazione descritta al prezzo scontato di 429 euro. L’offerta in questione è da cogliere al volo: a questo prezzo, infatti, è possibile acquistare un notebook leggero e completo, con un comparto tecnico di ottima qulaità. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto.

