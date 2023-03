MSI Modern 14 con Ryzen 5: costa solo 499€ su Amazon, è il MINIMO STORICO

Le Offerte di Primavera di Amazon sono l’occasione giusta per acquistare un nuovo notebook completo, veloce e realmente portatile: in questo momento, infatti, è disponibile in offerta l’ottimo MSI Modern 14 con processore Ryzen 5 5500U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Questo notebook è acquistabile al prezzo scontato di 499 euro invece di 799 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per questa configurazione del laptop di casa MSI. A questo prezzo, MSI Modern 14 rappresenta la scelta giusta per chi cerca un nuovo notebook davvero conveniente.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo o fino ad esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

MSI Modern 14 con Ryzen 5 5500U: al minimo storico con la nuova offerta di Amazon

Con l’offerta in corso, MSI Modern 14 è un vero e proprio best buy. Il laptop può contare sul potente ed efficiente processore Ryzen 5 5500U con 6 Core e prestazioni nettamente superiori ai concorrenti in questa fascia di prezzo. La CPU viene affiancata da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD.

Da segnalare anche la presenza di un display da 14 pollici con risoluzione Full HD. C’è una tastiera retroilluminata oltre al supporto alla connettività Wi-Fi 6E. Il sistema operativo è, invece Windows 11 Home.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare MSI Modern 14 al prezzo scontato di 499 euro invece di 799 euro. La promozione garantisce uno sconto di 300 euro e porta il laptop al suo prezzo minimo storico per questa configurazione.

Per accedere subito all’offerta e acquistare il notebook a prezzo ridotto è disponibile il link qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.