MSI Katana GF66 con GTX 3050: tanta potenza a meno di 900€

Il laptop MSI Katana GF66 è progettato per offrire prestazioni elevate durante il gioco. La serie Katana GF si distingue per la potenza e la robustezza, ottimizzata per offrire prestazioni eccezionali sul campo di battaglia. Il Katana GF66 è dotato del processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, che offre prestazioni ed efficienza superiori per lavori multitasking e giochi intensi. Amazon lo propone ad un prezzo decisamente interessante.

Oggi può essere tuo a meno di 900€. Come sempre, ti ricordiamo che puoi scegliere di dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile. La disponibilità è immediata: se lo ordini subito lo riceverai a casa entro domani.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU, alimentata dall’architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, garantisce prestazioni di alto livello per giocatori e creatori. Il laptop dispone di un display gaming Thin Bezel da 144 Hz IPS, che offre immagini vivaci e dettagliate per un’esperienza di gioco ottimale. MSI offre una garanzia di 2 anni sui propri portatili, assicurando una copertura completa anche in caso di acquisto con fattura.

Il raffreddamento rivoluzionario del Katana GF66 include soluzioni termiche dedicate per CPU e GPU, con fino a 6 heatpipe, per garantire massime prestazioni anche in situazioni di gioco estreme. Inoltre, l’audio ad alta risoluzione permette di immergersi nella musica senza perdite, godendo di una qualità del suono premium. Il laptop MSI Katana GF66 offre un’esperienza di gioco potente e coinvolgente, ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di prestazioni elevate e un design accattivante. Acquistalo ad un prezzo accattivante su Amazon!

