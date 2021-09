Uno straordinario mouse wireless è in promozione su Amazon a soli 13,71€. Lo sconto viene maggiorato da un coupon che devi attivare tu, per questo è un’occasione che non puoi perdere. Le spedizioni sono fintanto gratuite e veloci, così lo ricevi nel giro di qualche giorno a casa.

Mouse wireless: super ergonomico in questa sua versione verticale

Passare a un mouse wireless è già una svolta dato che ti libera da tutti i cavi dispersi sulla scrivania, se poi opti anche per un modello verticale scopri che le ore al computer non ti lasceranno più con quel fastidioso mal di polso a fine giornata.

Questo modello in promozione è veramente valido perché oltre a essere di buona fattura ti mette a disposizione tutto quello di cui hai bisogno a un prezzo veramente eccezionale.

Lo acquisti, lo colleghi al tuo computer con il ricevitore USB ed il gioco è fatto. Inizi a utilizzarlo fin da subito senza alcuna installazione richiesta. A disposizione ti mette i classici tasti destro, sinistro e la rotellina di scorrimento più due tasti attivabili con il pollice per andare comodamente avanti e indietro.

A tal punto ti preciso che questo mouse è perfetto se sei utilizzatore della mano destra.

Puoi altresì modificare i DPI come meglio credi mediante i tre livelli preimpostati. Il livello massimo è di 3200, il che non è male.



Infine, in merito alla sua autonomia, inserendo delle semplici pile AAA (non incluse in confezione), hai a disposizione diversi mesi su cui fare affidamento.

Acquista subito questo mouse wireless verticale su Amazon a soli 13,71€. Lo ordini e lo ricevi a casa in 24 o 48 ore con le spedizioni Prime. Se sei cliente standard sceglie le consegne nei punti di ritiro e le avrai gratuite.

