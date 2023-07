Mouse wireless silenzioso e preciso: una sorpresa ad appena 14€

Il mouse wireless ricaricabile Inphic garantisce la massima precisione durante l’utilizzo, nonostante un prezzo stracciato: impeccabile per lavorare con il tuo pc fisso o portatile. Il dispositivo si adatta perfettamente alla forma della mano, grazie ad un form factor ergonomico. Degna di nota l’autonomia: giorni interi senza ricorrere ad una nuova ricarica.

Approfittane ora, prima che la promozione giunga al termine: effettua il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto vantaggioso del 25%, il mouse wireless sarà tuo con soli 14 euro.

Torna in offerta il mouse wireless Inphic

Dimentica l’ingombro del cavo: con questo mouse wireless potrai muoverti in totale libertà e con un grado di precisione nettamente più elevato rispetto a quanto sia possibile ottenere con i modelli tradizionali. Clic estremamente silenzioso, per lavorare anche di notte senza disturbare di chi sta intorno. Le dimensioni compatte permettono di conservarlo ovunque, a tutto vantaggio della portabilità.

La batteria da 700 mAh assicura un funzionamento fino a 2000 ore prima che si renda necessaria una nuova ricarica. Il mouse prevede anche un efficace sistema di risparmio energetico, procedendo alla sospensione dopo 3 minuti di inattività. Lo potrai ricaricare con un classico cavo microUSB, come se fosse uno smartphone, ed in breve tempo sarà di nuovo pronto per entrare in azione.

Fai in fretta, prima che le unità disponibili finiscano, ed aggiungi al carrello il tuo nuovo mouse wireless ricaricabile Inphic: lo riceverai a casa in pochissimi giorni e sarà il tuo migliore acquisto.

