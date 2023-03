Questo Mouse Wireless è il più silenzioso e su Amazon costa pochissimo

Se cerchi un mouse senza filo piccolo, maneggevole, silenzioso ed esteticamente apprezzabile, non puoi perderti questa incredibile offerta di Amazon. Puoi avere un Mouse Wireless EasyULT a soli €10,79 con Amazon Prime, grazie al coupon di €8 da applicare prima del checkout.

Il Mouse Wireless più silenzioso del mondo

Il mouse wireless EasyULT è una vera chicca. Con la Modalità Dual ti consente di passare liberamente da un dispositivo all’altro con estrema facilità. La trasmissione a 2,4 GHz ti consente una connessione stabile al tuo PC, con una distanza massima che arriva a 10 m. Grazie alla tecnologia Plug and Play, non dovrai installare alcun driver, ti basterà collegare il ricevitore USB al laptop e il mouse inizierà a funzionare. Il mouse possiede altissima compatibilità con Mac, PC e laptop dotati di Windows 7, 8 o 10.

La vera benedizione di questo dispositivo Bluetooth è il Click silenzioso. Il tuo ambiente lavorativo sarà privo di fastidiosi rumori in sottofondo, così potrai migliorare la tua concentrazione ed evitare di disturbare gli altri. Il sensore ottico d’avanguardia può variare la propria sensibilità da 800 a 1200 o a 1600 DPI. Il suo design ergonomico e gli inserti in gomma ti consentono di avere un’impugnatura comoda, per una sensazione di vero benessere. Il profilo sagomato è progettato per un confort duraturo della mano, che tu sia destro o mancino. La superficie del mouse è realizzata in vernice per pianoforte a specchio UV, che dona lucentezza ed eleganza. Dispone inoltre di un raffinato sistema di retroilluminazione: 7 luci a LED di colore diverso cambiano in modo casuale durante l’uso, offrendo una luce rilassante e creando un’atmosfera fresca e raffinata durante il lavoro o il gioco.

Approfitta della grande offerta con Prime subito questo Mouse Wireless EasyULT a soli €10,79 su Amazon, utilizzando il coupon di €8 e applicandolo prima del checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.