Mai visto un Mouse Wireless così piccolo e maneggevole a questo prezzo

Quante volte hai dovuto rinunciare all’utilizzo del mouse per PC t perché troppo ingombrante o pesante da portare in borsa? Logitech ha pensato davvero a tutto, unendo la comodità della tecnologia Wireless a dimensioni estremamente ridotte, mantenendo comfort e puntando tutto su alte prestazioni. Da oggi su Amazon puoi acquistare un Mouse Wireless Bianco Logitech M171 a soli €16,99. Scopri tutte le colorazioni e risparmia grazie a Prime.

Porta questo Mouse Wireless Bianco ovunque desideri

Una volta arrivato a casa tua, ti baserà connettere il Mouse Wireless M171 al tuo PC tramite il piccolo e maneggevole ricevitore USB. Grazie alla modalità plug-and-play, non dovrai installare alcun driver e il nuovo dispositivo sarà pronto per l’uso in un attimo. Con le sue dimensioni estremamente ridotte, sarà facilissimo portarlo sempre con te, senza mai rinunciarvi. Il design è ergonomico, ambidestro, ideale per una posizione naturale delle mani.

Questo piccolo mouse senza filo riserva tante sorprese. Prima fra tutte, la sua batteria (AA) ha una durata complessiva di ben 12 mesi; grazie alla funzione di autospegnimento, potrai preservarne il consumo nel tempo. Funziona a lungo raggio, fino a 10 metri di distanza, senza ma scollegarsi da solo. Grazie allo scorrimento controllato riga per riga, il modello M171 con tracciamento ottico fluido ti garantisce uno scorrimento controllato e preciso su qualunque tipo di superficie, senza dover necessariamente ricorrere ad uno scomodo tappetino. Non avere timori sulla compatibilità del tuo PC: il mouse funziona in maniera ottimale con i sistemi operativi Windows, macOC, Linux, e Chrome OS. Non solo, puoi anche abbinarlo ad un tablet o iPad con sistemi iOS e Android – ti basterà un semplice adattatore.

Approfitta immediatamente della grande offerta di Prime e acquista un Mouse Wireless Logitech M171 Bianco a soli €16,99. Amazon dispone inoltre di ulteriore colorazioni, per uno stile sempre personalizzato in ogni momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.