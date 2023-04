Niente più scomodi touchpad con questo Mouse Wireless HP in sconto

Quante volte hai dovuto rinunciare all’utilizzo del mouse per il tuo laptop o notebook perché troppo ingombrante o pesante da portare in borsa? Eppure il touchpad incorporato è così scomodo e dannoso per i tuoi polsi. Il marchio HP ha pensato davvero a tutto, unendo la comodità della tecnologia Wireless a dimensioni davvero ridotte, mantenendo intatto il comfort e puntando su alte prestazioni. Da oggi su Amazon puoi acquistare un Mouse Wireless HP ultrasottile e precisissimo al solo costo di €12,99, con il 43% di sconto.

Questo Mouse Wireless HP è precisissimo e confortevole

Una volta arrivato a casa tua, ti baserà connettere il Mouse Wireless HP Z3700 al tuo PC tramite il piccolo e maneggevole ricevitore USB in dotazione e la tecnologia blue LED. Grazie alla modalità plug-and-play, non dovrai installare alcun driver specifico, e il nuovo dispositivo sarà pronto per l’uso in un attimo. Possiede alta compatibilità con il sistema operativo Windows (7,8,10). Con il suo design ultrasottile, non dovrai mai rinunciare a portarlo sempre con te. Estremamente ergonomico, è progettato per essere utilizzato con entrambe le mani in perfetta comodità.

Con la sua connessione wireless da 2,4 GHz, il tuo nuovo mouse ti consentirà di lavorare con la massima precisione anche a lunga distanza, con un collegamento più che affidabile. Con i suoi 1200 sensori ottici avrai un movimento preciso al millimetro e incredibilmente veloce. Con una sola batteria AA, potrai utilizzarlo ininterrottamente per almeno 16 mesi senza mai sostituirla. Questo mouse HP è davvero progettato per superare qualunque limite.

Se cerchi un mouse per il tuo PC non ti resta che affidarti ad un marchio pronto a donarti ogni garanzia, con qua qualità-prezzo senza precedenti. Approfitta dello sconto del 43% con Prime e prova subito questo piccolo Mouse Wireless HP Z3700: può essere tuo a soli €12,99 se lo acquisti su Amazon. L’offerta sarà valida ancora per poco, affrettati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.