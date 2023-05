Mouse wireless ECONOMICO, preciso e silenzioso a 8€ (Amazon)

Vuoi acquistare un mouse che offra buone prestazioni ma che sia davvero economico? Allora dai un’occhiata a questa offerta che ho selezionato per te. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mouse wireless Cimetech a soli 8,79 euro, invece che 10,99 euro.

È vero che non siamo di fronte a uno sconto folle, ma considerato che è un mouse economico, uno sconto del 20% non è per niente male. Questo dispositivo lo puoi collegare a PC, laptop e Mac tranquillamente e senza bisogno di fare nessuna installazione.

Mouse wireless Cimetech: prezzo bassissimo ma di qualità

È chiaro che quando siamo di fronte a questi prezzi azzerati la diffidenza è alta. Tuttavia le specifiche di questo mouse wireless sono davvero eccellenti. Grazie al ricevitore che troverà in dotazione avrai la possibilità di usarlo senza fili fino a 15 metri. La connessione è stabile e senza latenza.

Il sensore ottico è molto preciso e ti consente praticamente di usarlo su qualsiasi superficie, anche su stoffa, carta e su un tavolo, senza la necessità di un tappetino. Potrai regolare il DPI su tre livelli, scegliendo tra 800, 1200 e 1600, in base alle tue necessità. Grazie alla funzione di spegnimento automatico è in grado di risparmiare energia e quindi di durare molto a lungo con una batteria AA (non inclusa).

Insomma, se stiamo parlando di qualcosa di economico, questa è l’offerta del giorno. È difficile trovare qualcosa di meglio. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo mouse wireless Cimetech a soli 8,79 euro, invece che 10,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.