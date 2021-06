Sei in cerca di mouse wireless? Oggi è in offerta un bel modello su Amazon a soli 8,99€. Il piccolo ribasso del 25% rende il prezzo più economico rendendo questa un'occasione da non perdere.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Mouse wireless a pochi euro: cosa sapere su questo modello

Il mouse wireless è comodo e indispensabile. Che venga abbinato a un computer fisso o a un portatile non ha molta importanza, soprattutto perché consente di eliminare il fastidio dei fili e concedere una libertà di movimento assoluta. Disponibile in colorazione nera, poi, è persino elegante e curato nei minimi particolari.

La sua struttura è ultra slim e leggerissima. Visto il design, poi, si adatta sia a coloro che prediligono la mano destra che ai mancini. Infatti la sua parte superiore offre un appoggio per il palmo confortevole e che consente l'utilizzo anche per lunghe ore.

In merito ai tasti presenti c'è poco da dire perché questo modello è molto minimale e presenta il classico click destro, il sinistro e la rotellina di scorrimento. Degno di nota è però il pulsante che permette di modificare i DPI a proprio piacimento.

In ogni caso, la vera e propria caratteristica saliente è il tipo di connessione che il dispositivo consente. Oltre al più classico ricevitore USB per connetterlo ai computer, è presente in confezione un adattatore Tipo C per collegarlo eventualmente anche a smartphone e non solo.

Per poter funzionare, infine, è necessario una batteria AAA che non è inclusa. Una vola inserita, in ogni caso, l'autonomia è di circa 12 mesi.

Puoi acquistare il mouse wireless in colorazione nera su Amazon a soli 8,99€. E' un prodotto Prime e quindi se lo ordini oggi, puoi riceverlo in sole 48 ore se possiedi un abbonamento attivo. Per i clienti standard, in alternativa, le consegne sono gratuite presso i punti di ritiro.

