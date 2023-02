Mouse Wireless Acer: la comodità senza filo in SCONTO su Amazon

Cerchi un mouse senza filo per il tuo computer che duri nel tempo e ti garantisca una comodità di utilizzo? E magari non vuoi nemmeno rinunciare ad un design leggero e accattivante per portarlo sempre con te, in viaggio o a lavoro? Da oggi puoi acquistare un Mouse Wireless Acer ad un prezzo conveniente di €13,99 con Amazon Prime. Approfitta dell’offerta finché valida!

Mouse Wireless Acer: senza filo, senza stress

Mouse Wireless Acer: senza filo, senza stress

La comodità del mouse senza filo si unisce alla qualità del marchio Acer, ormai una garanzia per i prodotti d’informatica. Ciò che colpisce a prima vista è il suo design minimal e confortevole, con impugnature laterali morbide per una migliore sensazione tattile. Che tu sia destro o mancino, questo mouse è perfetto per te. Il modello M501 è certificato Works With Chromebook, e garantisce il perfetto funzionamento con il tuo Chromebook quando e dove vuoi. Possiede un sensore ottico ad alta definizione (1600 DPI), con una sensibilità 1,6 volte superiore a quella di mouse analoghi presenti sul mercato.

Il prodotto Acer sfrutta una tecnologia wireless a 2,4 GHz. La batteria è a lunga durata grazie alla gestione intelligente di energia. Consuma molto meno di altri mouse senza filo: non dovrai sostituire la batteria per almeno un anno di utilizzo quotidiano. È compatibile non solo con Chromebook ma anche con PC e Notebook. Vuoi sapere come configurarlo? Non preoccuparti, in quanto il mouse Acer possiede un ricevitore USB plug-to-play: potrai usarlo dopo pochissimi secondi dall’inserimento della piccolissima e comoda chiavetta.

Acer ti garantisce comfort e praticità con un ottimo rapporto qualità-prezzo: acquista il Mouse Wireless Acer a €13,99 con Amazon Prime. Se invece vuoi sperimentare qualcosa di nuovo, dai un’occhiata al Mouse Ergonomico Verticale in offerta su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.