Mouse wireless a soli 10€ con micro ricevitore USB: batteria 24 MESI

Un mouse wireless che ha una marcia in più per usarlo ovunque tu vada e senza limitazioni. Lo colleghi al tuo dispositivo ed è subito operativo e si fa usare senza sé e senza ma. Economico ma di qualità così con una spesa minima hai proprio ciò che ti occorre.

Collegati al volo su Amazon dove il ribasso ti strizza l’occhio. Con un solo click lo porti a casa a 10,99€ e non te ne penti, cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Mouse wireless da 24 mesi: una comodità di cui non fare a meno

Che dire, una volta che vedi quant’è comoda una periferica senza fili non torni più indietro. Sia da abbinare al tuo computer fisso che per una marcia in più sul tuo laptop, il mouse wireless di Tecknet ti sorprende. Non ne fare a meno visto e considerato che lo sfrutti su qualunque prodotto e qualunque sistema operativo grazie al suo micro ricevitore USB.

Un altro vantaggio? Diventa operativo appena lo colleghi.

Semplice nel design, ha 6 pulsanti che rendono le operazioni al PC ancora più immediate e facilitate. I DPI sono personalizzabili per abbinarli alle tue esigenze e possono arrivare fino a 2600. Fai attenzione a un solo dettaglio: si adatta se usi la mano destra.

Come ti dicevo, non mancano anche delle chicche aggiuntive come l’autonomia che raggiunge i 24 mesi e il risparmio energetico integrato così da preservarle la batteria ancora di più.

Comodo, semplice e pratico. Se sogni un mouse wireless e vuoi spendere pochissimo allora non perdere questa occasione. Porta a casa il tuo magnifico modello di Tecknet a soli 10,99€ con un click su Amazon.

