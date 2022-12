Mouse Logitech SUPER preciso ad un prezzo irripetibile (SCONTO 42%)

Il mouse Bluetooth Logitech G502 LIGHTSPEED è il supporto ideale di cui servirsi durante lunghe e coinvolgenti sessioni di gaming. Quanto appena detto trova giustificazione non solo nel design ergonomico ma anche valutando le numerose funzionalità messe a disposizione dell’utente. Va certamente sottolineata la presenza di un sensore che fa della massima precisione il suo fiore all’occhiello e, in ultimo, la lunghissima durata della batteria. Insomma, definire un best buy questo apparecchio è a dir poco obbligatorio, sta a te approfittarne prima di tutti.

Un’opportunità da cogliere al volo, prima che il prezzo salga nuovamente: effettua ora il tuo acquisto su Amazon e, con uno sconto pazzesco del 42%, il mouse Logitech sarà tuo con poco più di 89 euro invece di 154 euro.

Maxi sconto per il Mouse Logitech G502 LIGHTSPEED

Con una frequenza d’aggiornamento di livello professionale pari ad 1 ms, il mouse Logitech assicura prestazioni eccellenti ed una completa libertà di movimento senza compromessi in termini di peso, latenza ed autonomia. Il sensore HERO 25K del mouse è quanto di meglio possa essere ricercato dai gamer, potendo contare su un tracciamento di precisione fino a 25600 DPI con totale assenza di smoothing o lag. Rispondono all’appello 11 pulsanti, dotati di sistema di tensionamento meccanico per comandi rapidi e precisi. Infinite possibilità di personalizzazione per macro e scelte rapide. In poche parole: l’eccellenza è servita.

Non è difficile capire il perché, ad un prezzo così ridotto, le unità disponibili termineranno nel giro di pochissime ore: è un prodotto eccellente, senza ombra di dubbio uno dei migliori che si possano individuare in questa specifica fascia di mercato. Agisci ora, prima che sia troppo tardi, e porta a casa il tuo nuovo mouse Bluetooth Logitech G502 LIGHTSPEED: non solo risparmierai 65 euro ma lo riceverai in breve tempo e con spedizione gratuita.

