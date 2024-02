Mouse Logitech bluetooth in SUPER OFFERTA su Amazon (-39%)

Per lavorare comodamente ovunque ti trovi il mouse Logitech Pebble è perfetto. Bluetooth, dal design ricercato e silenziosissimo oggi può essere tuo su Amazon a soli 19 euro grazie allo sconto del 39% applicato sul listino.

Logitech Pebble: le caratteristiche del mouse

Questo mouse si contraddistingue appunto per il suo design sottile, che lo rende adatto per il lavoro in mobilità e puoi portarlo comodamente con te in borsa o nello zaino.

Con la capacità di alternare facilmente tra 3 dispositivi grazie alla connettività Bluetooth, questo mouse ti permette di connetterti senza sforzo a diversi sistemi operativi come Windows, macOS, iPadOS e ChromeOS. Basta un clic del pulsante Easy-Switch per passare da un dispositivo all’altro.

La tecnologia Silent Touch permette inoltre di eliminare quasi del tutto il rumore del clic, in modo da permetterti di lavorare anche in luoghi silenziosi senza disturbare nessuno. Il rumore del clic è ridotto infatti del 90% rispetto ai mouse tradizionali.

Con una batteria che dura a lungo, anche 2 anni con utilizzo normale, il Logitech Pebble è il mouse bluetooth perfetto da avere sempre con sé. Acquistalo ora a soli 19 euro su Amazon e approfitta di questa offerta.

