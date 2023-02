Mouse Logitech a prezzo stracciato: puoi controllare 3 dispositivi (50€)

Il mouse Logitech M720 Triathlon è unico nel suo genere. Sarai in grado di abbinarlo contemporaneamente a pc, laptop, tablet ed altri apparecchi compatibili: basta un clic al volo per scegliere quale utilizzare. Connettilo in modalità Bluetooth o wireless. Ottima anche la qualità costruttiva.

Un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire, prima che la promozione termini: effettua il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto folle del 36%, il mouse sarà tuo con poco più di 50 euro invece di 79 euro.

Maxi sconto per il mouse Logitech M720 Triathlon

Il mouse Logitech M720 Triathlon offre due opzioni di connettività: tramite ‎Logitech Unifying (con ricevitore USB) e tecnologia Bluetooth Smart. Con la funzionalità Easy Switch potrai istantaneamente effettuare lo scambio fra 3 apparecchi collegati. La batteria ricaricabile presente a bordo garantisce una durata fino a 24 mesi, raggiungendo i 10 ‎milioni di clic.

Precisione impeccabile del puntatore (1000 DPI) e rotella super veloce, con in più 8 pulsanti personalizzabili. Massima comodità in fase di utilizzo, merito di un form factor in grado di adattarsi al palmo della tua mano destra. Ergonomia assicurata anche grazie alla morbida superficie in gomma che rende il mouse estremamente gradevole al tatto. Insomma, è un vero affare.

Segui l’istinto, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa il tuo nuovo mouse Logitech M720 Triathlon: oltre a risparmiare 29 euro, lo riceverai nel giro di pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.