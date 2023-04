Mouse gaming Logitech, LUMINOSO ed INFALLIBILE: con 27€ è già tuo

Il mouse da gaming Logitech G203 LIGHTSYNC è davvero eccellente, non solo in termini di performance durante le sessioni di gioco ma anche per la sua estrema affidabilità in fase di lavoro o di studio al computer. Il design è moderno ed accattivante, grazie alle luci colorate personalizzabili che lo rendono un autentico piacere per gli occhi: tanto bello quanto potente.

Cogli l’attimo, prima che la promozione termini: effettua il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto irripetibile del 32%, il mouse Logitech sarà tuo con circa 27 euro invece di 40 euro.

Prezzo in picchiata per il mouse gaming Logitech

Il sensore da 8.000 DPI di questo mouse Logitech risponde con precisione a tutti i movimenti: potrai personalizzare le impostazioni in base alla sensibilità che desideri grazie al software dedicato, scegliendo fra 5 livelli DPI. Goditi colori vivi e brillanti grazie al sistema LIGHTSYNC RGB.

Il layout a 6 pulsanti, unito ad un form factor ben collaudato, garantiscono un’estrema comodità in fase di utilizzo del mouse. Ti ricordiamo che ciascun pulsante potrà essere personalizzato con il software Logitech G Hub. Insomma, stiamo parlando di un prodotto a cui non manca davvero nulla: imperdibile a questo prezzo.

Non perdere l’opportunità di risparmiare 13 euro e di ricevere il tuo nuovo mouse da gaming Logitech G203 LIGHTSYNC direttamente a casa in brevissimo tempo: aggiungilo al carrello finché ci sono ancora unità a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.