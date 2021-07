Non spendere un patrimonio per un ottimo kit di mouse e tastiera senza fili. Il tuo affare lo fai oggi su Amazon. Bastano appena 11€ se – dopo aver messo il prodotto nel carrello – applicherai il codice sconto “MKC7KDEP”. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, ma attento: a disposizione hai pochissimi coupon da poter attivare.

Mouse e tastiera in sconto assurdo su Amazon

Bellissimi esteticamente, fondamentali per il tuo set up di lavoro e non solo. Perfetti per divertirti, navigare su Internet e fare tutte le tue operazioni quotidiane. La cosa assurda è che è previsto addirittura uno spazio dove alloggiare il portacellulare, che sarà sempre a vista quando ti serve.

Il layout è assolutamente in italiano, di tipo “QWERTY”. La connessione al PC (fisso o portatile) sarà semplicissima: basta una chiavetta per collegarla ed anche questa, naturalmente, è inclusa in confezione.

La corsa dei tasti poi è super ergonomica, studiata appositamente per chi ha bisogno di lavorare a lungo al PC. Per approfittare subito dello sconto Amazon del momento, metti subito il kit di mouse e tastiera wireless nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “MKC7KDEP”. Il prezzo finale passerà da 29,99€ a circa 11€.

Un'occasione rara, soprattutto perché le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però: pochissimi coupon attivabili.

