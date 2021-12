Mouse da gaming Cooler Master MM710: MEGA OFFERTA (-48%)

Il mouse da gaming Cooler Master MM710 non si limita a garantire eccellenti performance in fase di utilizzo ma, allo stesso tempo, risulta estremamente comodo e piacevole da impugnare. Approfitta della promozione: acquistalo ora su Amazon e, con uno sconto folle del 48%, pagherai appena 25,99 euro con un risparmio di ben 24 euro.

Mouse da gaming Cooler Master MM710 in offerta ad un prezzo super conveniente

Un apparecchio completo, pratico e soprattutto leggero, con un peso di appena 53 grammi. La superficie superiore traspirante a nido d'ape, protetta con un rivestimento resistente alla polvere ed all'acqua, è l'ideale per ridurre al minimo il sudore nella palmo della mano e l'affaticamento del polso.

Presente a bordo il sensore ottico Pixart Pmw3389 da 16000 dpi, con 7 impostazioni di sensibilità, per la massima precisione. Il movimento è ulteriormente migliorato grazie al supporto dei piedini composti in PTFE. I pulsanti destra utilizzano interruttori Omron di prima qualità.

Un vero e proprio best buy! Metti nel carrello il tuo mouse da gaming Cooler Master MM710: oltre ad un considerevole risparmio di spesa, lo riceverai a casa in men che non si dica e senza spese di spedizione.