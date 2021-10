Mouse da gaming a prezzo STRACCIATO: 15€ ed è tuo

Il mouse da gaming proposto da VersionTECH non ha nulla da invidiare a modelli ben più conosciuti. Nonostante sia cablato ti permette di raggiungere performance da vero Pro Player in gioco e per di più non costa neanche tanto. Con l'offerta in corso su Amazon lo ottieni a soli 14,99€. Considerati i servizi Prime garantiti lo ricevi in appena un giorno e senza alcun costo aggiuntivo.

Se non sei abbonato non ti preoccupare, ti svelo un trucchetto.

Mouse da gaming per partite indimenticabili

Con un'estetica veramente particolare, questo mouse da gaming sembra star esplodere. In realtà è tutto merito della sua skin e dell'illuminazione a LED che rendono l'esperienza ancora più unica. Disponibile in due colorazioni base, puoi scegliere quello che ti piace di più.

Ha un sensore ottico fino a 2400 DPI che regoli a piacimento riuscendo ad avere un'esperienza cucita su misura e soprattutto pratica perché quando non giochi, con un solo click lo imposti per poter navigare sul web e fare altro. Devi prestare attenzione a un unico dettaglio: avendo dei pulsanti da azionare con il pollice, è perfetto per te solo se utilizzi la mano destra.

In tema di tasti non c'è molto da dire, ne hai sei in totale a disposizione. In più, come ti ho accennato, è di tipo cablato quindi lo colleghi al tuo computer mediante l'apposito ingresso USB.

Acquista subito questo mouse da gaming su Amazon a soli 14,99€. Lo ordini e diventa tuo nel giro di qualche giorno. Le spedizioni sono gratuite per i membri Prime, ma se non sei abbonato fai così: