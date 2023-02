Moulinex: pentola a pressione elettrica da 5L al 59% in MENO

Oggi ti segnalo questa offerta che ti permette di cucinare in modo molto più veloce e con estrema facilità tutto quello che vuoi. Non ci credi? Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la pentola a pressione elettrica Moulinex a soli 119,99 euro, invece che 289,99 euro.

Questo sconto esagerato del 59% ti permette di risparmiare ben 170 euro. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Goditi una cucina sana, veloce e gustosa a un prezzo decisamente vantaggioso. Fai presto perché le unità disponibili non sono molte.

Moulinex: la pentola a pressione elettrica è una svolta

Con questa pentola a pressione elettrica non tornerai mai più indietro. Infatti rispetto a una cucina tradizionale, che sia su piano a induzione o a gas, questa è molto più veloce. La potenza da 1090 W unita alla tecnologia di cottura a pressione la rende 3 volte più rapida. E poi, grazie al suo recipiente da 5 litri, puoi cucinare per molte persone.

È dotata di ben 10 programmi di cottura automatici con cui potrai semplificare diverse preparazioni. Ad esempio puoi fare una cottura in umido, al forno, sottovuoto, lenta, oppure preparare le zuppe e friggere. Avrai la possibilità d’impostare un’accensione ritardata fino a 12 ore, così quando torni a casa è tutto pronto. E inoltre mantiene le pietanze calde per 24 ore. Possiede un bel display, molto intuitivo, che ti permette di regolare le varie preparazioni. Per garantire il massimo della sicurezza è dotata di 12 controlli che prevengono i danni.

Questo è sicuramente l’affare del giorno e proprio per questo devi essere veloce. Prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista la tua pentola a pressione elettrica Moulinex a soli 119,99 euro, invece che 289,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.