Moulinex Easy Fry e Grill: piatti sani e gustosi ad un prezzo strabiliante

Moulinex Easy Fry & Grill EZ5058 è una friggitrice ad aria facile da usare, perfetta per preparare piatti sani e gustosi e ad un prezzo davvero imbattibile.

La friggitrice ha una capacità di 4,2 litri, che ti consentirà di preparare piatti per almeno 6 persone (il che la rende perfetta per le famiglie o piccoli gruppi). Inoltre la tecnologia ad aria ti permetterà di realizzare le tue preparazioni senza utilizzare neanche un filo d’olio, ma mantenendo comunque il gusto e la croccantezza delle pietanze.

Questa friggitrice esiste sia in una versione analogica che digitale e, in quest’ultimo caso, è dotata un display touch in grado di rendere il suo utilizzo ancora più intuitivo. Grazie ad esso potrai impostare rapidamente i programmi, regolare la temperatura e anche il tempo di cottura.

La Moulinex Easy Fry & Grill è dotata di un’app di ricette (che potrai consultare ogni volta che vuoi sul tuo smartphone) e offre numerose idee per piatti sani e gustosi. Inoltre è dotata di 8 programmi già preimpostati che potrai selezionare durante le tue preparazioni più basilari.

Si tratta di uno strumento estremamente compatto e dal design moderno ed elegante, caratteristiche che la rendono perfetta in qualsiasi angolo della tua cucina.

Realizzata in plastica ed acciaio inox, questa friggitrice ad aria è senza dubbio robusta e molto facile da pulire.

Con questo strumento potrai realizzare piatti dorati e croccanti e, una volta terminato di utilizzarla, potrai mettere le sue componenti direttamente in lavastoviglie.

Al momento su Amazon è venduta al prezzo imbattibile di 81,99 euro. Non lasciartela sfuggire con lo sconto straordinario del 49% e inizia subito a realizzare piatti gustosi senza un filo d’olio!