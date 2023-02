Moulinex Easy Fry Deluxe: friggitrice ad aria da 4,2L e 8 programmi a 99€

È da un po’ che stai cercando una friggitrice ad aria con un cestello capiente senza spendere troppi soldi? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Moulinex Easy Fry Deluxe a soli 99,99 euro, invece che 224,99 euro.

Con questo sconto del 56% avrai un risparmio di ben 125 euro sul totale. Questa friggitrice ad aria ti permetterà di preparare cibi buonissimi in poco tempo, senza sforzo e soprattutto senza olio. Per cui le tue preparazioni saranno anche più sane. Non perdere tempo perché un offerta del genere è destinata a durare poco.

Moulinex Easy Fry Deluxe: la friggitrice XL a prezzo mini

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe è dotata di un cestello molto grande da 4,2 litri che ti permette di cuocere per 6 persone. Per cui è adatta per tutta la famiglia o per quando hai ospiti. Oltre a friggere puoi anche cuocere, grigliare e arrostire. Ogni preparazione risulterà croccante, morbida, ed essendo senza olio, anche sana.

Scegli tra le 8 modalità preimpostate per il pesce, le patatine fritte, i gamberi, le cotolette, la pizza, l’arrosto, le torte o la funzione grill. In questo modo non dovrai fare altro che mettere nel cestello il cibo che desideri cuocere e premere il pulsante dedicato. Altrimenti puoi impostare il tempo e la temperatura manualmente grazie al pannello touchscreen. Consente d’impostare la temperatura da 80° C a 200° C. I componenti removibili, come il cestello, si possono mettere anche in lavastoviglie.

Fai presto perché non è un offerta che può durare a lungo. Per cui prima che scada vai su Amazon e acquista la tua Moulinex Easy Fry Deluxe a soli 99,99 euro, invece che 224,99 euro. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.