Motosega elettrica con 2 batterie e una MAREA di accessori: kit a 67€ (-48%)

Questa spettacolare motosega elettrica dotata di doppia lama è perfetta per seguire i tuoi lavori di fai da te, senza però vincolo di cavi e miscele per l’alimentazione. Infatti, funziona tramite batteria ricaricabile e il bello è che in confezione ne ricevi ben 2: in caso di lavori lunghi, potrai sostituirle e non servirà fermarti.

Il kit che ricevi a casa è completo anche di un sacco di altri accessori e il bello è che è tutto a metà prezzo adesso, in pratica. Infatti, con lo sconto Amazon del 48% puoi prendere tutto il set a 67€ circa appena invece di 129,99€. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

Un prodotto perfetto per il tuo giardino. Avendo due lame da disposizione (una da 4″ e una da 6″) non ci saranno problemi. Piccole potature e tagli di diverso tipo: basterà impugnarla e completare qualsiasi lavoro.

Un set, quello disponibile quasi a metà prezzo su Amazon, che ti permetterà di avere sempre tutto a disposizione. Nella pratica valigetta per il trasposto (e la protezione) troverai:

1 mini motosega elettrica

2 Batterie

4 Catene (4″ X 2, 6″ X 2)

2 Piastre di guida (4 in*1, 6 in*1)

1 Caricabatterie da parete

1 paio di guanti di protezione

1 cacciavite

1 Chiave

1 Spazzola

1 paio di Occhiali di protezione

1 manuale d’uso

Non perdere l’occasione di risparmiare un sacco e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità in promozione è limitatissima.

