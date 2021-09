Uno speaker audio wireless con tutta la qualità di Motorola. Bello esteticamente e compatto, sorprendentemente l'ho scovato in sconto su Amazon a 24€ circa con spedizioni rapide e gratis: non so quanto durerà l'offerta, completa l'ordine prima che la promo finisca.

Eccellente speaker Motorola a prezzo assurdo

Un design che immediatamente si distingue dalla massa grazie alla sua forma triangolare a alla cura maniacale dei dettagli: dalla trama ai tasti rapidi gommati, a questo gioiellino manca niente. La connessione senza fili, in combinata con l'ottima autonomia energetica, ti permetteranno di ascoltare la musica che più ti piace praticamente ovunque. Infatti, c'è addirittura la certificazione IPX5, che ti permetterà di non rischiare che il dispositivo si rompa, in caso di contatto accidentale con l'acqua.

Tutto qui? Certo che no, non è da sottovalutare la sorprendente qualità audio di questo gioiellino, che gode di un volume incredibilmente alto e limpido, nonostante sia un dispositivo super compatto. Inoltre, a bordo c'è anche un microfono incorporato. Grazie a lui, quando questo speaker Motorola è connesso allo smartphone, potrai sfruttarlo come un vero e proprio sistema di vivavoce per le tue telefonate.

La chicca finale è decisamente interessante: puoi collegare contemporaneamente due unità e godere del doppio del volume e di un suono stereo impressionante.

Il tuo sfizio, la tua cassa Bluetooth compatta e potente, la prendi adesso a prezzo ridicolo da Amazon: completa l'ordine al volo per accaparrartela a 24€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Se aprendo il prodotto non risulta disponibile, purtroppo la promo è già finita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

