Motorola: un nuovo smartphone è in arrivo, cosa sappiamo ad oggi?

In queste ore sono emersi interessanti dettagli inerenti un futuro smartphone di fascia media di Motorola. È stato avvistato sul portale per la certificazione 3C; dal suddetto sito notiamo che il terminale riceverà la fast charge via cavo da 20W e sarà un prodotto “economico”, pensato per l’utenza consumer.

Motorola: un nuovo Moto G all’orizzonte?

Ad ogni modo, il mercato della telefonia mobile è in fermento in questo periodo dell’anno; dopo il debutto del SoC Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, i brand stanno rilasciando nuovi flagship premium. Pensiamo a OnePlus, Xiaomi, Vivo e molti altri.ra questi, anche Lenovo è pronta a rilasciare le ammiraglie next-gen; insieme a queste però, vedranno la luce nuovi device di fascia media e medio-bassa.

L’anno scorso Motorola è stata una delle prima compagnie a presentare un device con Snapdragon 8 Gen 2 a dicembre scorso; è arrivato il Moto X40 in Cina e nel resto del mondo, come Edge 40 Pro. Il suo erede sembra essere alle porte ma non arriverà “in solitaria”. Non ci sono soltanto flagship nel prossimo futuro dell’OEM cinese. Dal sito per la certificazione 3C vediamo che un dispositivo di fascia economica avente numero di modello XT2363-4 è prossimo a giungere sugli scaffali internazionali. Dall’ente asiatico scopriamo anche che avere un caricatore MC-208L da 20W.

Vista la suddetta velocità di ricarica ci aspettiamo un prodotto della line-up Moto G; magari potrebbe essere l'erede dell'ottimo Moto G32

Infine, dalla certificazione apprendiamo che sarà un terminale dotato della compatibilità con le reti 5G; i dettagli sono al momento limitati ma noi vi suggeriamo di attendere ulteriori informazioni in merito che arriveranno sicuramente nei giorni a venire.

