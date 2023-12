Motorola: un nuovo midrange premium è all'orizzonte

Stando a quanto si apprende online, in queste ore un nuovo misterioso midrange di casa Lenovo è prossimo al debutto internazionale. Il device è di Motorola e sarà un telefono con processore Snpadragon 695 di Qualcomm con modem 5G, 8 GB di RAM e non solo; è trapelato sul sito di Geekbench5 rivelando alcune delle sue caratteristiche ma il suo nome commerciale è ancora avvolto nel mistero. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire un po’ di più del suddetto terminale.

Motorola: cosa sappiamo del nuovo smartphone di fascia media?

Il device di Motorola è stato avvistato con il numero di modello; andando a leggere il sito si vede quale sarà la versione di Android di bordo, la potenza del chipset e della RAM. Di fatto, leggiamo che presenta un SoC octa-core di Qualcomm con sei core sulla CPU a 1,8 GHz e due con velocità di 2,21 GHz. In poche parole, il chipset in questione è lo Snapdragon 695 con GPU Adreno 619.

Il processore sopra citato è un must nella fascia media; lo abbiamo ritrovato in tantissimi altri device. Da Geekbench poi vediamo che ci saranno 8 GB di RAM, il sistema operativo di bordo sarà Android 14 con skin proprietaria di Motorola. Dalle analisi il telefono ha ottenuto 911 punti nel test single core e 2037 punti nel multi core. Di recente lo stesso gadget è anche stato avvistato presso il sito cinese 3C. Avrà il supporto alla ricarica rapida via cavo da 20W ma non abbiamo ulteriori informazioni in merito. Non sappiamo quando arriverà da noi; restate connessi per ulteriori dettagli in merito.

