Motorola: svelato il nuovo budget phone del marchio (FOTO)

In queste ore è stato svelato il design di un nuovo smartphone di Motorola facente parte della fascia bassa del mercato. Il dispositivo si mostra in un’immagine promozionale e sappiamo che ha il nome in codice “Penang”.

Stando a quanto leggiamo quindi, apprendiamo che l’OEM americano di proprietà di Lenovo sta lavorando ad un nuovo mediogamma super economico. “Penang” è il nome di uno stato della Malesia, ma è anche il nome con cui l’azienda identifica questo gadget. Adesso, grazie a quanto riportato dall’insider Evan Blasss, scopriamo come sarà fatto il dispositivo.

Motorola Penang: tutto quello che c’è da sapere

La foto, come detto, è stata condivisa online mediante il sito di GadgetGang. Da questo portale vediamo come sarà fatto il midrange. Schermo flat, angoli stondati per agevolare l’usabilità dello stesso e fotocamera selfie posta in un foro in alto al centro. Non manca il modulo fotografico composto da due sensori con flash LED al seguito sulla back cover. Anteriormente vediamo la cornice spessa e il mento pronunciato.

Viene menzionato anche il codice root del Penang4G e del Penang+, vale a dire che saranno varianti del medesimo terminale. Ci sarà anche un’iterazione compatibile con le reti 5G avente numero di modello XT-2313. Blass dichiara poi che il device arriverà con RAM da 4 GB e con Storage da 64 e 128 GB. Unitamente, scopriamo che è stato certificato anche sul portale cinese 3C e sull’ente cinese TENAA. Da questi siti vediamo che ci sarà uno schermo LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel); non mancherà il processore octa-core con CPU da 2,2 GHz, ma secondo un ulteriore rumor veniamo a conoscenza di un’iterazione premium con ben 12 GB di RAM e memoria da 512 GB. La main camera sarà da 50 Mpx e ci sarà una lente ausiliaria da 2 Mpx. Il suo peso sarà di 183 grammi con dimensioni di 162,7 x 74,6 mm. Lo spessore invece, sarà di 8,1 mm.

