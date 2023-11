Motorola svela il concept di uno smartphone flessibile: è questo il FUTURO della telefonia?

Motorola ha appena svelato un concept phone veramente interessante; pochi giorni fa infatti, ha tolto i veli ad un dispositivo flessibile che avvolge il polso degli utenti e si adatta alle diverse situazioni.

Sappiamo che l’innovazione tecnologica non si ferma mai; dopo lo sviluppo dei pieghevoli infatti, pare che l’OEM americano di proprietà di Lenovo stia approdando a nuove soluzioni che vedremo nel prossimo futuro della telefonia mobile. Immaginate un telefono che potete utilizzare in maniera classica e poi, all’occorrenza, direttamente dal proprio polso come se fosse un “polsino” smart. Non lo paragoniamo ad uno smartwatch per via delle dimensioni, decisamente fuori portata per un orologio.

Lo smartphone di Motorola che si piega e si flette

Motorola ha quindi compiuto un passo significativo in questa direzione; all’evento Lenovo Tech World infatti, ha presentato questo innovativo smartphone flessibile con display adattivo.

Lo schermo è un pannello OLED da 6,9 pollici con risoluzione FHD+ che si piega, si arriccia, si avvolge e può perfino stare in piedi da solo; è impressionante se ci pensate e il software del dispositivo si adatta alle diverse configurazioni.

Ci sono poi caratteristiche tecniche uniche: è in grado di registrare l’outfit dell’utente così da impostare uno sfondo abbinato e il pannello può venir regolato per offrire un’esperienza visiva senza precedenti.

Non è mancato un focus sull’intelligenza artificiale durante l’evento di Lenovo; all’interno dello show infatti, la compagnia ha ribadito che con questo smartphopne/watch si possono caricare immagini del proprio abbigliamento così l’AI crea sfondi adeguati e abbinati. La società sta poi sviluppando un assistente virtuale chiamato “Moto AI” in grado di venir utilizzato mediante testo o via voce; lo vedremo su smartphone Motorola ma anche su computer e tablet Lenovo.

