Motorola Rizr Rollable Concept: lo smartphone del FUTURO

In queste ore nel web non si parla altro se non del nuovo dispositivo prototipale di Motorola. L’azienda ha mostrato al MWC di Barcellona (che si sta tenendo in questi giorni) un concept phone di un prodotto estendibile. Si chiama “Rizr Rollable Concept Smartphone” ed è finalmente un gadget innovativo, fresco, frizzante e con un inedito form factor.

Finalmente è arrivato il momento più atteso dai fan europei: è iniziato il Mobile World Congress di Barcellona. In questi giorni, dove Xiaomi ha monopolizzato la scena con i suoi Xiaomi 13 e 13 Pro, Motorola è riuscita a stupire tutti con un prodotto semplicemente unico che ha catturato l’interesse e il cuore degli appassionati. Il dispositivo in questione è un famigerato “rollable” ed ha anche un nome “ufficioso”: Rizr.

Qualcuno di voi ricorderà la serie “Rizr” della compagnia; si tratta di una gamma di prodotti vintage che oggi è stata riproposta con il moniker “Razr”. A proposito, il clamshell di ultima generazione si chiama “Razr 2022” e lo trovate su Amazon a 1099,00€ al posto di 1199,90€.

👀 Wow! Think I've found my favourite gadget at #MWC23 before it even starts. This concept rollable is really impressive and @Moto was confident enough to let us have hands-on time. Interesting to watch the road to commercialisation on this one… pic.twitter.com/EDgkWsOm1t

— Ben Wood (@benwood) February 26, 2023