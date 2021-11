Motorola rivoluzionerà il settore della telefonia mobile?

Oggi, Chen Jin, direttore generale dell'attività di telefonia mobile di Lenovo in Cina, ha pubblicato sul suo account Weibo cosa dovremmo aspettarci dal nuovo fiore all'occhiello dell'azienda. Secondo il post, “si stima che la nuova ammiraglia lancerà una grande bomba nel settore“. Motorola si prepara a rilasciare i nuovi prodotti della serie Edge X il prossimo mese. Di fatto, stando alle indiscrezioni trapelate online, lo smartphone di punta verrà fornito con il processore di punta Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

Motorola “sgancerà una bomba” nel mercato degli smartphone

Sebbene lo Snapdragon 8 Gen1 non sia stato ancora annunciato, sono stati rivelati i dettagli su questo processore. Il chip è basato sul processo a 4 nm di Samsung e utilizza per la prima volta il super core Cortex X2. La frequenza della CPU supera i 3.0GHz e la GPU è Adreno 730. Il punteggio AnTuTu dovrebbe superare il milione di punti.

Non ci dovrebbero essere sorprese però su questo chipset quando verrà utilizzato da Motorola. Chen Jin ha suggerito più di una volta su Weibo che il sottomarchio di Lenovo sarà il primo brand al mondo a rilasciare un device contenente lo Snapdragon 8 Gen1. Al momento, questo device ha ottenuto una licenza di rete. Come accennato in passato, in questa conferenza stampa “Motorola lancerà una grossa bomba sull'industria”. Ciò significa che il lancio di questo nuovo prodotto riserverà un paio di sorprese.

Secondo i rapporti, la nuova ammiraglia arriverà con il moniker “Motorola Edge 30 Ultra“. Il suo numero di modello è XT-2201, mentre il nome in codice interno è “Rogue” (il nome in codice esterno è “HiPhi”).

Sotto il cofano, il telefono vanterà la nuovissima piattaforma di punta Qualcomm sm8450. Il chip in questione dovrebbe utilizzare il processo a 4 nm di Samsung. Inoltre, integrerà una nuova architettura dual Part 3400 e una GPU Adreno 730. Inoltre, avrà un totale di otto core. La frequenza di base mostrata nell'elenco è 1,79 GHz.

Inoltre, verrà fornito con una memoria LPDDR5 da 8/12 GB e una memoria flash UFS 3.1 da 128/256 GB. Lo schermo perforato OLED da 6,67 pollici avrà una risoluzione FullHD+, una frequenza di aggiornamento di 144Hz e una certificazione HDR 10+.

Inoltre, la snapper selfie dello smartphone avrà una risoluzione fino a 60MP. Sul lato opposto, troveremo una tripla lente, inclusa una main camera da 50 MP (OV50A, OIS), un obiettivo super ultra-wide da 50 MP (S5KJN1) e un obiettivo con profondità di campo da 2 Mega (OV02B1B).

Vale la pena ricordare che il portatile avrà una batteria integrata da 5000 mAh che supporta una ricarica rapida cablata da 68 W (a rigor di termini, 68,2 W). Quindi il telefono sarà in grado di caricarsi da 0 al 50% in 15 minuti e al 100% in 35 minuti.

Infine, arriverà con il sistema MYUI 3.0 basato su Android 12. Adotterà una back cover in materiale plastico, godrà della certificazione IP52 (sarà impermeabile e antipolvere), manterrà un jack per cuffie da 3,5 mm, avrà speaker stereo, supporterà il Bluetooth 5.2, Wi- Fi6 e molto altro ancora.