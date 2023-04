Motorola Razr: SCONTO MONUMENTALE su Amazon, il prezzo crolla del 59%

Non c’è mai stato un momento migliore per acquistare uno smartphone pieghevole. Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, potrai acquistare il Motorola Razr – uno dei più apprezzati smartphone foldable con form factor a conchiglia – ad un prezzo scandalosamente basso: soli 649€, contro il normale prezzo di listino di 1599€. Uno sconto semplicemente mostruoso da non farsi scappare assolutamente.

Il Motorola Razr 2020 è uno smartphone che unisce il design iconico del famoso modello clamshell del 2004 con le tecnologie moderne. Il display principale del dispositivo è un grande pannello OLED pieghevole da 6,2 pollici con una densità di pixel di 373 ppi, che offre una risoluzione di 876 x 2142 pixel. La fotocamera posteriore da 16 megapixel dotata di flash doppio è in grado di registrare video a 4K, mentre quella frontale da 5 megapixel è ottima per le videochiamate e i selfie.

Il Motorola Razr 2020 supporta le reti mobili LTE, il Wi-Fi a/b/g/n/ac, il Bluetooth 5.0, il GPS e il chip NFC. La CPU Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 octa-core da 2,2 GHz e la GPU Adreno 616, insieme ai 6 GB di RAM, garantiscono un’esperienza fluida e reattiva. La memoria interna di 128 GB non è espandibile, ma è sufficiente per la maggior parte degli utenti. Nonostante la sua forma compatta, il dispositivo è dotato di una batteria non removibile da 2510 mAh, che garantisce un’autonomia soddisfacente per un uso quotidiano.

Per tutti questi motivi, ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa offerta e acquistare il Motorola Razr ad un prezzo imbattibile: 649€, con un risparmio di oltre 900€ sul suo normale prezzo di listino.

