Motorola Razr 50 Ultra a un prezzo mai visto

Motorola Razr 50 Ultra è tra i migliori telefoni pieghevoli in commercio. Un top gamma assoluto che unisce il meglio della tecnologia a un design innovativo, accattivante e praticissimo. Certo, non uno smartphone economico, visto che il prezzo di listino è di circa 1200 euro. Al momento però su Amazon puoi acquistarlo con un sconto incredibile: il 42% in meno, per un totale di 694,90 euro. Un costo davvero ragionevole viste le prestazione che offre, ancora più interessante se si parla di un pieghevole con uno schermo così buono.

Lo smartphone pieghevole motorola ti offre un display interno flessibile pOLED da 6.9“, brevettato per piegarsi perfettamente senza lasciare alcun segno. Realizzato con materiali super resistenti che ne facilitano l’apertura, certificato SGS low blue light e SGS log motion blur e certificato Pantone per la precisione dei colori. Le caratteristiche di Motorola Razr 50 Ultra Il Motorola Razr 50 Ultra è uno smartphone avanzato e completo. Caratterizzato da un design pieghevole, offre una risoluzione di 1080 x 2640 pixel, e una frequenza di aggiornamento di 165Hz. Questo display assicura una visualizzazione eccellente con supporto a Dolby Vision e HDR10+, garantendo un’esperienza visiva di alta qualità. Inoltre, dispone di un display esterno da 4.0 pollici pOLED che consente di visualizzare notifiche e controllare le funzioni principali senza dover aprire il telefono. Motorola Razr 50 Ultra (12/512 GB, AI, display esterno 4.0’’ pOLED, interno 6.9" pOLED, 50+50MP, IPX8, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4000mAh, 45W, wireless 15W, 5G, Dual SIM, Android 14), Peach Fuzz 694,90 € 1.199,00€ 42,00% Vedi l'offerta Il dispositivo è alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, supportato da 12 GB di RAM, che assicurano prestazioni fluide e capacità di gestire applicazioni esigenti. La memoria interna è di 512 GB, sufficiente per archiviare una grande quantità di dati e applicazioni. Per quanto riguarda la fotografia, il Motorola Razr 50 Ultra è dotato di una doppia fotocamera da 50 MP, con apertura f/1.7, che garantisce scatti di alta qualità. La fotocamera frontale da 32 MP è ideale per selfie e videochiamate. Ti sembra uno smartpone delicato? Motorola Razr 50 Ultra è resistente all’acqua grazie alla certificazione IPX8 e dispone di un lettore di impronte digitali laterale e riconoscimento facciale per una sicurezza avanzata. La batteria da 4000 mAh supporta la ricarica rapida TurboPower da 45 W e la ricarica wireless da 15 W, garantendo un’ottima autonomia. Il Motorola Razr 50 Ultra è disponibile in sconto nei colori Peach Fuzz, Midnight Blue e Spring Green. Supporta la connettività 5G, rendendolo ideale per chi cerca un dispositivo versatile e all’avanguardia per l’uso quotidiano, sia per lavoro che per intrattenimento. Il sistema operativo Android 14 assicura accesso a tutte le funzionalità moderne e sicure. Non lasciarti scappare l’occasione