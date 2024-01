Motorola Razr 40 Ultra Viva Magenta: prezzo SUPERLATIVO, pochi pezzi, correte

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente superlativa. L’ottimo Motorola Razr 40 Ultra, nella sua iterazione color Viva Magenta e con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, costa solo 825,79€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che il prezzo di listino è molto più elevato e a questa cifra diventa più che mai vantaggioso. Il risparmio è pari al 34% del suo valore originale, pertanto cosa aspettate? La colorazione in sconto è quella realizzata in cooperazione con Pantone.

Il dispositivo è un clamshell originale, di ultima generazione, dotato di una scheda tecnica all’avanguardia e di un pannello esterno full screen da 3,6 pollici che permette di utilizzare il dispositivo anche “da chiuso”. Non di meno, c’è un modem 5G, un comparto fotografico degno di nota, troviamo il supporto al Dual SIM e ad Android 13.

Motorola Razr 40 Ultra su Amazon: a questa cifra è imperdibile

Come detto, il Motorola Razr 40 Ultra presenta uno schermo esterno super generoso da 3,6 pollici ampio e risoluto, dotato di 144 Hz e della tecnologia pOLED; permette di svolgere operazioni quotidiane anche con il terminale “chiuso”. Di fatto, si può usare questo pannello per scattare fotografie, rispondere ai messaggi, giocare a qualche videogame, ottenere indicazioni stradali e molto altro ancora. Internamente invece, troviamo un display pOLED da 6,9 pollici FullHD+ con refresh rate di 165 Hz che presenta una piega quasi invisibile.

Il merito è della tecnologia team Drop e del vetro super sottile UTG che ne aumenta la resistenza ma migliora, al contempo, l’apertura del gadget. Come nono citare la Dual Camera composta da due sensori da 12 e 13 Megapixel e la selfiecam da 32 Megapixel al seguito. Troviamo poi un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con modem 5G al seguito, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. A soli 835,79€ questo è il miglior clamshell da acquistare oggi su Amazon.

