Motorola Razr 40 Ultra Viva Magenta: BELLISSIMO e in super sconto su Amazon

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: l’ottimo Motorola Razr 40 Ultra, il clamshell più potente del marchio americano di proprietà di Lenovo, costa solo 959,99€ al posto di 1199,00€ e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo di listino. Capite bene che lo sconto è esagerato, pari al 20% in meno sul valore ufficiale. Non lasciatevelo sfuggire, a questa cifra è un best buy senza paragoni.

Si tratta di uno dei pieghevoli più incredibili del momento, con un processore di fascia alta (c’è il top di Qualcomm del 2022) e troviamo perfino uno schermo esterno da 3,4 pollici che serve per la visualizzazione delle notifiche, per usare il device anche da chiuso e non solo. Se siete interessati all’acquisto, sappiate che il modello in sconto è quello con 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna ed è nella colorazione Viva Magenta. Non di meno, è Dual SIM e il caricatore rapido (da 33W) è incluso nella confezione di vendita.

Motorola Razr 40 Ultra: ecco perché comprarlo

Il top di gamma di Motorola presenta uno schermo esterno pOLED da 3,6 pollici con refresh rate da 144 hz, perfetto per svolgere azioni quotidiane anche con il telefono non è aperto. Potrete scattare selfie, rispondere ai messaggi, alle chiamate, guardare video, navigare con Maps e molto altro ancora, semplicemente tenendo il dispositivo “chiuso”. Internamente invece, troviamo un display pOLED da 6,9 pollici con refresh rate da 165 Hz, perfetto per la visualizzazione dei contenuti. Il vetro è protetto dall0UTG che ne aumenta la robustezza ma non pregiudica l’usabilità. C’è la tecnologia FlexView che permette allo smartphone di piegarsi in diverse posizioni per usare il device in tanti modi diversi. La selfiecam è ottima ed è una lente da 32 Mega coadiuvata da un sistema Dual camera (sulla back cover) da 12 e 13 Megapixel.

Infine, sotto la scocca batte un potente processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con modem 5G al seguito, coadiuvato da 8 GB di RAM, da 256 GB di storage e da una batteria da 3500 mAh che si ricarica in un lampo con la TurboPower da 33W. A soli 959,99€ con lo sconto del 20% sul valore di listino, questo è un best buy senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.