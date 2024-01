Motorola RAZR 40 Ultra, super offerta di Amazon: il prezzo crolla del 37%

Il Motorola RAZR 40 Ultra, disponibile nella vivace tonalità Viva Magenta, è attualmente in offerta con uno sconto del 37% su Amazon, al prezzo conveniente di 751,04€ invece di 1.199,00€.

Questo smartphone innovativo offre un display esterno full screen da 3.6″ pOLED con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, rendendolo funzionale e personalizzabile per svolgere varie attività anche quando il telefono è chiuso. Puoi scattare selfie, rispondere a messaggi e chiamate, guardare video e ottenere indicazioni stradali senza dover aprire il dispositivo.

Il display principale flessibile da 6.9″ pOLED offre una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 165Hz. Questo display flessibile, brevettato con tecnologia Tear-Drop, si piega perfettamente senza lasciare segni. La resistenza del display è ulteriormente migliorata da uno strato sottilissimo di materiale UTG sopra di esso.

Il sistema di fotocamere del RAZR 40 Ultra comprende una dual camera da 12+13 MP e una selfie cam da 32 MP. Con grandangolo e tecnologia di stabilizzazione OIS, è possibile ottenere scatti nitidi in qualsiasi condizione. La tecnologia FlexView consente al telefono di regolarsi a diverse angolazioni, sfruttando al massimo le fotocamere esterne e interne.

Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e con connessione 5G ultrarapida, questo smartphone permette di scaricare contenuti in pochi secondi e godere di video in streaming senza attese. La generosa RAM da 8GB e la memoria interna da 256GB offrono ampio spazio per salvare i tuoi contenuti preferiti.

La batteria da 3500 mAh, in combinazione con l’efficienza del sistema Android 13, è progettata per durare un’intera giornata. Quando hai bisogno di una ricarica, il caricabatterie TurboPower 33W assicura ore di autonomia in pochi minuti. Approfitta di questa offerta per aggiudicarti uno degli smartphone più innovativi sul mercato ad un prezzo sfacciatamente basso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.